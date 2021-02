Supermarktmedewerkers gaan komende dagen staken

DEN HAAG (ANP) - Supermarktmedewerkers leggen de komende dagen verspreid over het land opnieuw het werk neer. Dat doen ze uit onvrede over de opstelling van de werkgevers in het cao-overleg. Volgens vakbond FNV zal het wel om "kleinschalige acties" gaan, die de bond wil gebruiken om de actiebereidheid van het personeel te testen.

Reden voor deze bescheidenheid is dat de vakbond bij de supermarkten niet zo sterk vertegenwoordigd is als bijvoorbeeld in de metaalsector. Veel jongeren die bij supers werken, zullen waarschijnlijk helemaal niet gaan staken. FNV-bestuurder Mari Martens rekent landelijk op hooguit honderd stakers per dag, wat betekent dat er per filiaal hooguit enkele medewerkers mee zullen doen.

Eind vorig jaar was FNV al begonnen met actievoeren. Medewerkers van een distributiecentrum voor Dekamarkt en Dirk van de Broek in Velsen legden toen het werk neer. Maar na de aankondiging van de lockdown schortte FNV de acties tijdelijk op.

Mini-loonsverhoging

Reden om de acties weer op te pakken is de "eenzijdig en zonder akkoord met de bonden" afgekondigde mini-loonsverhoging door supermarktbazen. Medewerkers is verteld dat ze binnenkort een eenmalige loonsverhoging krijgen van 2 tot 2,5 procent.

Martens ergert zich eraan dat de supers door de coronalockdown enorme omzetten en winsten binnenhalen, maar toch niet willen instemmen met zijn looneis van 5 procent. De bond wil ook behoud van toeslagen op zondag en dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken als ze dat willen.

Coronaproof

De nieuwe acties zullen volledig coronaproof gebeuren, benadrukt de FNV'er. De vakbond tuigt de komende twee weken op acht plekken in Nederland zogeheten staakstraten op. Daarvoor hebben tientallen medewerkers zich al aangemeld. In Velsen-Noord is dinsdag al meteen actie gevoerd.

De cao's, die op 1 april 2020 afliepen, gelden in de supermarktbranche voor 300.000 medewerkers. Het gaat zowel om winkelpersoneel als medewerkers van distributiecentra. Er zitten ook heel veel jongeren bij die voor hun bijbaan in de supermarkt werken.