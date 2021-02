Tata Steel: strategische en duurzame oplossing voor Europese tak

MUMBAI (ANP) - Het Indiase staalconcern Tata Steel wil een "strategische en duurzame oplossing" voor de Europese tak van het bedrijf, meldt het staalconcern in een handelsbericht. Nu de gesprekken met de Zweedse staalproducent SSAB over een mogelijke overname van Tata Steel Nederland zijn gestaakt, wil het Indiase moederbedrijf op de korte termijn inzetten op verbetering van de prestaties en de geldstroom van het bedrijf.

Tata was al bezig met het loskoppelen van het hoogovencomplex in IJmuiden en andere Nederlandse activiteiten van de verlieslatende Britse tak. Volgens Tata is het hoogovencomplex "een van de meest efficiënte milieuvriendelijke en concurrerende" fabrieken voor staal in Europa.

Tata zegt verder te herstellen van de impact van de coronapandemie. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht over de cijfers van het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat op 31 december 2020 eindigde. Het concern boekte een nettowinst van 40,1 miljard roepies, omgerekend 457 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies geleden.

Productie

De winst kwam doordat het bedrijf met name in India goede zaken deed. "Het herstel van de wereldeconomie en de Indiase economie heeft geleid tot een sterke verbetering van de vraag naar staal in India", aldus Tata-topman Thachat Viswanath Narendran.

Vooral aan het begin van de coronapandemie had Tata Steel last van een teruggang in de productie. In Europa was het ook lastig, maar daar zette het herstel al eerder in.