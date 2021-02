Internetbank Bunq voert na kritiek alsnog naam-nummercontrole in

AMSTERDAM (ANP) - Internetbank Bunq heeft in rap tempo alsnog naam-nummercontrole ingevoerd. Dit heeft de bank gedaan nadat de Consumentenbond Bunq in januari had opgeroepen om consumenten beter te beschermen tegen oplichting.

Met de zogeheten ‘IBAN-Naam Check’ krijgen klanten voortaan een waarschuwing wanneer ze geld overmaken naar een Bunq-rekening waarbij naam en bankrekeningnummer niet bij elkaar horen. En mensen die geld overmaken naar een andere bank, kunnen de waarschuwing vanaf begin maart zien.

"Praktisch alle banken gebruiken dit systeem, en consumenten verwachten ook dat hun bank overschrijvingen op die manier controleert. Het is daarom goed dat Bunq dat nu ook doet. Daarmee wordt geld overmaken een stuk veiliger", reageert Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Toch is zij nog niet helemaal tevreden, aangezien de bond afgelopen jaar relatief veel meldingen kreeg van consumenten die waren opgelicht, vaak via Marktplaats, door personen met een rekening van Bunq. "Klanten krijgen bij Bunq standaard 25 IBAN-nummers. Dat vinden wij zorgelijk, omdat ze daardoor bij andere platforms langer onder de radar kunnen blijven in geval van oplichting", zegt Molenaar.

Bunq bestrijdt dat laatste en heeft de Consumentenbond laten weten met slimme fraudedetectie verdachte rekeninghouders te detecteren en dan meteen al hun IBAN-nummers te blokkeren.