Kamer eist steun voor kleinere ondernemers

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet steun regelen voor kleine ondernemers. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen van de PvdA om ook de vaste lasten van kleine kappers, schoonheidsspecialisten en buurtwinkels te vergoeden.

Bij de meest recente uitbreiding van het steunpakket kondigde het kabinet al aan dat ondernemers tegemoetkoming van de vaste lasten kunnen aanvragen als ze per kwartaal zeker 3000 euro aan vaste lasten hebben. Dit zijn kosten als de huur, verzekeringen en het internetabonnement. De Kamer wil dat ook ondernemers die per drie maanden 1500 euro aan vaste lasten betalen, voor de tegemoetkoming in aanmerking komen.

Minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) zei al welwillend te staan tegenover het voorstel, maar waarschuwde wel voor mogelijke uitvoeringsproblemen. De organisaties die dit soort regelingen uitvoeren, zijn door de corona-steunpakketten al zwaar belast.