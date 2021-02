UWV verwacht veel steunaanvragen vanwege verlenging lockdown

quote: lost schreef op 9 februari 2021 18:10:

Zullen we het dan maar weer opengooien allemaal? Dat wordt een bloedbad. Niet alleen in het ziekenhuis. Tienduizenden ex COVID patiënten, tussen de 20 en 60 jar oud, die nooit in het ziekenhuis hebben gelegen, heeft lange termijn schade aan een of meerdere organen. In Nederland. Wereldwijd zijn dit er miljoenen. De vergelijking met polio wordt gemaakt. De lange termijn economische schade is niet te overzien als we de lockdown opheffen.

Er zijn heel wat patienten die na enkele maanden gewoon weer helemaal herstellen, duurt ff wat langer als bij een griepje. En die stock foto's in de media van gezonde jonge mensen op de IC is natuurlijk onzin. De meeste patienten hebben overgewicht, een onderliggend lijden, zijn oud of een combinatie. Dus niet doen alsof het voor het grootste gedeelte van de mensen een groot gevaar is, want dat is het niet. Maar open gooien is niet verstandig, dan sterft oma in de gang van het ziekenhuis of in de ambulanse op de parkeerplaats. Het beleid is afgesteld op ziekenhuis capaciteit, en niet op het gevaar naar de meeste mensen.