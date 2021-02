UWV verwacht veel steunaanvragen vanwege verlenging lockdown

DEN HAAG (ANP) - Vanwege de verlengde lockdown verwacht uitkeringsinstantie UWV opnieuw veel aanvragen als volgende week het vierde loket opent voor coronasteun. Volgens UWV-bestuurder Janet Helder duurt de lockdown nu al bijna twee maanden en heeft deze een grote impact op werkgevers, zeker in de horeca en de detailhandel. "We verwachten daarom dat het maandag meteen weer druk wordt."

Maandag 15 februari kunnen werkgevers vanaf 09.00 uur voor de vierde keer terecht voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden.

Het kabinet verhoogde de maximale tegemoetkoming van 80 naar 85 procent van de loonkosten, bij volledig omzetverlies. Het UWV waarschuwt door deze aanpassing wel voor vertraging in de uitbetaling van de voorschotten van een aantal dagen, maar zegt er alles aan te doen om de vertraging te beperken. De overige voorwaarden voor steun zijn hetzelfde gebleven, zoals een daling van de loonsom. Deze mag met 10 procent dalen zonder dat het gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.

Duizenden aanvragen

Na de aankondiging van de lockdown in december en de opening van het loket voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) registreerde het UWV duizenden aanvragen. Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021.

Het UWV is intussen ook begonnen met het narekenen van de definitieve steun over de periode maart, april en mei 2020. Daarvoor zijn de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen verstuurd. Het UWV zegt ruime betalingsregelingen te hebben opgetuigd en te kijken naar de persoonlijke situaties van ondernemers, zeker als zij nu door de tweede lockdown gedwongen zijn te sluiten.