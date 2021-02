Horeca komt met eigen corona-routekaart voor sector

WOERDEN (ANP) - De horecasector wil dat er meer mogelijkheden komen voor horecabedrijven om open te gaan. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft daartoe zijn plannen in een eigen routekaart gegoten als alternatief voor die van de overheid. Ze willen onder meer dat er ruimere openingstijden voor restaurants komen bij de lagere risiconiveaus en alcoholverkoop in horeca moet kunnen als dat elders verboden is. Ook moeten nachtclubs en zalencentra weer open kunnen

Waar de overheid de voltallige horeca onderverdeelt in restaurants en overige horeca, is die van de routekaart van KHN fijnmaziger. De horecasector wil aparte regels voor eet- en drinkgelegenheden, zaalverhuur, buitenterassen en clubs en nachtleven.

De horeca wil onder meer dat alcoholverkoop mogelijk blijft in de horeca, ook als dat elders verboden is. Voor eet- en drankgelegenheden zijn de openingstijden in de op een na lichtste categorie ('waakzaam') wat ruimer en verder wil de branche dat het maximumaantal aanwezigen afhankelijk wordt van de oppervlakte van de zaak. In de routekaart van de overheid zijn er simpele maxima gesteld die geen rekening houden met hoe groot een café of restaurant is.

Zaalverhuur

Zaalverhuur moet volgens KHN altijd mogelijk zijn, maar wel met een beperking van het aantal gasten afhankelijk van de grootte van de locatie. Bij het hoogste risiconiveau is vervolgens ook geen catering meer toegestaan. Ook buitenterrassen moeten vrijwel altijd open kunnen, zonder beperkingen. De horecabranche wil die alleen in de zwaarste categorie sluiten.

Voor nachtclubs geldt ook dat zij open moeten kunnen in de lichtste twee risiconiveaus, zij het met een maximumaantal gasten. Daarbij moet ook de dansvloer open kunnen. Vanaf het derde risiconiveau van de in totaal vier moeten nachtclubbezoekers het zonder avondje uit stellen.

KHN stelt al langer dat er geen bewijs is dat de horeca een grote bron van coronabesmetting is en wil graag met de politiek in gesprek. "De koffie staat bij ons online klaar voor overleg", laat voorzitter Robèr Willemsen weten. Daarnaast maakt de branchevereniging zich nog altijd hard voor meer steun voor de sector.