Randstad koploper in vlakke AEX na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Uitzender Randstad werd dinsdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Het AEX-bedrijf liet bij de presentatie van de kwartaalcijfers weten het nieuwe jaar goed te zijn begonnen en dat de activiteiten weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. De Europese aandelenbeurzen stonden rond de slotstanden van een dag eerder, na de recente opmars en de nieuwe recordstanden op Wall Street.

Randstad (plus 2,9 procent) ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het uitzendconcern profiteerde van de aanhoudende vraag naar diensten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktbranche en e-commerce. Het verlies van banen in door de crisis geraakte sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en op Schiphol werd daarmee ruimschoots gecompenseerd. Topman Jacques van den Broek blijft ondanks de positieve ontwikkelingen wel voorzichtig vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 656,52 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1000,83 punten. Koffieconcern JDE Peet's (plus 3,4 procent) profiteerde van een koopadvies van Berenberg en was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven. Frankfurt verloor 0,1 procent en Londen won 0,1 procent.

Hoofdindex in Parijs

De hoofdindex in Parijs klom 0,2 procent. De Franse economie is ondanks strenge maatregelen om de tweede golf van het coronavirus in te dammen niet verder weggezakt. Sinds december ligt de economische activiteit volgens de Franse centrale bank ongeveer 5 procent onder het niveau van voor corona.

TUI won 0,6 procent in Frankfurt. Het grootste reisbureau ter wereld leed afgelopen kwartaal een fors verlies vanwege de coronacrisis. Het bedrijf blijft wel optimistisch over het komende zomerseizoen en wil 80 procent van zijn gebruikelijke vakantieprogramma aanbieden.

Total

Het Franse olie- en gasconcern Total, die ook met cijfers kwam, klom ruim 1 procent in Parijs. In Frankfurt won Qiagen 1,1 procent. Het Amerikaanse zorgtechnologiebedrijf Quidel overweegt naar verluidt de Duits-Nederlandse biotechnoloog in te lijven. Een half jaar terug ketste een overname van Qiagen door een ander Amerikaans bedrijf, Thermo Fischer, nog af.

De euro was op 1,2070 dollar waard, tegen 1,2043 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 58,38 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 61,05 dollar.