Coronacrisis neemt hap van 9 procent uit Duitse export

WIESBADEN (ANP) - Duitsland heeft vorig jaar 9,3 procent minder geëxporteerd dan in 2019. Vooral in het voorjaar kreeg de uitvoer van de grootste economie van Europa een harde klap door lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Duitsland exporteerde in 2020 voor net geen 1205 miljard euro aan goederen en diensten, meldt het Duitse federale statistiekbureau. De scherpste daling van de export was in april, de eerste volle maand waarin veel landen beperkingen invoerden. Dat zorgde onder andere voor sluitingen van autofabrieken van grote Duitse merken.

In de maanden die volgden steeg de uitvoer weer geleidelijk. Zelfs met de afkondiging van nieuwe zware lockdowns in veel landen nam de Duitse export nog toe. Zo steeg die in december, toen het longvirus zich weer snel verspreidde, tegen de verwachtingen met 0,1 ten opzichte van november. Vooral de sterke toename van de export naar China hielp daarbij. Daarnaast verkocht Duitsland in december voor het eerst sinds het begin van de pandemie meer aan de Verenigde Staten dan een jaar eerder.

Nog niet volledig te boven

Toch is de sterk van buitenlandse handel afhankelijke Duitse economie de gevolgen van de pandemie nog niet volledig te boven gekomen. Ten opzichte van februari 2020, de laatste maand voor de grootschalige lockdowns, exporteerde Duitsland in december nog altijd 4,6 procent minder.

De Duitse import daalde in december wel licht ten opzichte van de voorgaande maand. In heel 2020 zakte de invoer met 7,1 procent tot 1025 miljard euro.