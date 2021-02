TenneT: delen elektriciteitsnet Brabant en Limburg raken vol

ARNHEM (ANP) - Netbeheerder TenneT verwacht dat na Zeeland ook delen van Noord-Brabant en Limburg te maken krijgen met een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Het enthousiasme van klanten om zonne- en windenergie te leveren is groot, maar daar is het netwerk nog niet op berekend.

TenneT onderzoekt nu samen met de regionale netbeheerder Enexis de zogeheten congestie, oftewel het vastlopen van het elektriciteitsnet. Dat is nodig om vervolgens aan zogenoemd congestiemanagement te beginnen. Dat is een tijdelijke oplossing waarbij grote zakelijke klanten wordt gevraagd om even minder stroom te leveren of te verbruiken tegen een financiële vergoeding.

Netbeheerders werken tegelijkertijd aan de uitbreiding van de netten, wat gepaard gaat met fikse investeringen. Daarbij worden onder andere nieuwe hoogspanningsverbindingen aangelegd. Het is volgens TenneT alleen niet mogelijk om het elektriciteitsnet net zo snel uit te breiden als het aanbod van zonne- en windenergie toeneemt.

Het bedrijf onderzoekt ook slimmere oplossingen om het vastlopen van het bestaande net tegen te gaan. Zo kijkt TenneT naar de mogelijkheden om regionaal minder elektriciteit op te wekken als de belasting van het elektriciteitsnet er te hoog is.