Cijfers uitzender Randstad centraal op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken beleggers dinsdag onder meer de resultaten van uitzendconcern Randstad. Het AEX-bedrijf liet weten het nieuwe jaar goed te zijn begonnen en dat de activiteiten weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Topman Jacques van den Broek blijft ondanks de positieve ontwikkelingen wel voorzichtig. Dat komt vooral door de aanhoudende onzekerheden rond de coronapandemie.

De Europese markten lijken op basis van de openingsindicatoren afwachtend te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De nieuwe recordstanden op Wall Street bieden mogelijk enige steun aan de aandelenhandel. De belangrijke Amerikaanse S&P 500-index boekte maandag voor de zesde dag op rij winst en kende daarmee de langste beursrally sinds augustus vorig jaar.

Ook Shell staat in het nieuws. De CO2-uitstoot van het concern blijft toenemen, ondanks de groene ambities van de olie- en gasproducent. Dat stelt Milieudefensie op basis van door onderzoeksbureau Rystad onderzochte data van Shell. Milieudefensie presenteert het rapport in de aanloop naar de strategie-update van Shell van aanstaande donderdag. Dan zal het bedrijf zijn klimaatbeleid voor de komende jaren toelichten.

Nieuwe tegenslag

De handelsbeurs voor Europese emissierechten van CO2 van handelshuis Intercontinental Exchange (ICE) verhuist later dit jaar van Londen naar Amsterdam. Dat betekent een nieuwe tegenslag voor de Britse hoofdstad, van oudsher het financiële hart van Europa. In verband met de brexit hebben veel bedrijven afgelopen jaren al activiteiten naar het Europese continent overgeheveld.

Verder geeft het internationale team dat onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus in het Chinese Wuhan dinsdag een persconferentie. De deskundigen, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, gingen in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar China. Een lid van het WHO-team maakte onlangs duidelijk dat er nog jaren onderzoek nodig zal zijn om de bron van de pandemie vast te stellen.

Qiagen

Op het gebied van overnames komt de Duits-Nederlandse biotechnologische onderneming Qiagen mogelijk alsnog in Amerikaanse handen. Zorgtechnologiebedrijf Quidel overweegt naar verluidt om Qiagen in te lijven. Een half jaar terug ketste een overname van Qiagen door een ander Amerikaans bedrijf, Thermo Fischer, nog af. Met een deal zou, afgaande op de beurswaarde van het bedrijf, meer dan 10 miljard euro gemoeid kunnen zijn.

De euro was op 1,2075 dollar waard, tegenover 1,2043 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 58,51 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 61,17 dollar.