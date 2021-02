Franse economie zakt niet verder weg in tweede golf

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie is ondanks strenge maatregelen om de tweede golf van het coronavirus in te dammen niet verder weggezakt. Sinds december ligt de economische activiteit ongeveer 5 procent onder het niveau van voor de coronacrisis, meldt de centrale bank van Frankrijk op basis van een maandelijks onderzoek onder 8500 bedrijven.

Tijdens de lockdown in november dipte de bedrijfsactiviteit nog naar 7 procent onder het niveau van voor de crisis, maar in december verbeterde dat zich al wat. Sindsdien werden de regels in Frankrijk nog wel wat aangescherpt, met een vroegere avondklok en het sluiten van grote winkelcentra. De verwachting is dat ook in februari de bedrijfsactiviteit niet opnieuw afneemt.

Harde schok

"De Franse economie werd geconfronteerd met een harde schok, maar verweert zich over het algemeen goed", aldus gouverneur François Villeroy de Galhau van de centrale bank in Franse media. "Die weerbaarheid is zowel een prettige verrassing voor wat betreft het einde van 2020 als een reden tot geruststelling in 2021."

Villeroy de Galhau bevestigde dat de Banque de France uitgaat van een economische groei van 5 procent dit jaar. Die verwachting noemde hij "robuust en wat aan de voorzichtige kant".

Volledige lockdown

De Franse regering twijfelt nog over hardere maatregelen, zoals opnieuw een volledige lockdown waardoor de economie weer zwaarder getroffen zou worden. Naar verluidt is Parijs geschrokken van de rellen die de invoering van de avondklok in Nederland veroorzaakte.

Een dergelijke aanscherping van de regels kan ervoor zorgen dat de economie toch weer krimpt in het eerste kwartaal, stelde statistiekbureau Insee al. Als februari en maart gelijk blijven aan de stand van zaken in januari, dan koerst de Franse economie af op een groei die dicht bij nul licht, meent de Banque de France.