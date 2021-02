SoftBank zet Japanse beurs op kleine winst

OKIO (ANP) - Telecomconcern en techinvesteerder SoftBank zette dinsdag de opmars voort op de Japanse beurs, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De aandelenmarkt in Tokio boekte een kleine winst. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koersstijging een dag eerder. Ook de meeste andere beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein. De stemming werd gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de belangrijke S&P 500-index de langste beursrally sinds augustus vorig jaar liet zien.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 29.505,93 punten. De hoofdindex won een dag eerder al ruim 2 procent. SoftBank dikte 4 procent aan en bereikte de hoogste koers in twintig jaar. Het concern boekte afgelopen kwartaal een flinke winst. Het bedrijf deed vooral goede zaken met zijn Vision Fund, waarmee het investeert in grote technologiebedrijven. SoftBank profiteerde onder meer van de succesvolle beursgang van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash. Het aandeel steeg maandag in aanloop naar de resultaten al 4,5 procent.

Monex Group maakte een koerssprong van 14 procent. De Japanse eigenaar van Coincheck, een beurs voor digitale valuta, profiteerde van de opmars van de bitcoin. De grootste digitale munt ter wereld werd fors meer waard nadat Tesla liet weten 1,5 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in de bitcoin. De Amerikaanse maker van elektrische auto's wil de munt gaan accepteren als betaalmiddel.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds ruim 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De Chinese sociale media-app Kuaishou Technology, die afgelopen vrijdag naar de beurs in Hongkong ging, steeg 15 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het aandeel van de concurrent van de populaire video-app TikTok sneller zal worden toegevoegd aan een aantal belangrijke beursindexen op de Hongkongse markt.