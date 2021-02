'Uitstoot CO2 van Shell blijft toenemen'

Of een windpark dat zijn energie verkoopt aan Amazon wat met subsidie wordt gebouwd... Laat Amazon dan zelf de windparken die zij nodig hebben aanschaffen en bouwen. Het is maar net hoe het bedrijf zich presenteert naar de buitenwereld. Shell is te lang te eerlijk geweest en dat wordt nu afgestraft. Het probleem is gewoon dat de wereld Shell nog minimaal een aantal jaar nodig heeft en de rest nu goed bezig lijkt te zijn. Benieuwd wat daar uit die bedrijven over 25/30 jaar voor onderzoeksresultaten naar boven komen.