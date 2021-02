Blik bij resultaten Randstad gericht op herstel van crisis

Detacheerders zien omzet flink stijgen in vierde kwartaalIn het vierde kwartaal is de omzet van detacheerders gemiddeld met bijna 11% gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De branchevereniging voor detacheringsorganisaties (VvDN) voorziet dat de positieve trend doorzet in 2021.Goedemorgen , u kunt beter in Detacheerders DPA of Novisource investeren die zich in nichemarkt bevinden en alleen op hoogopgeleiden draaien.Randstad heeft in Nederland alleen yacht en wereldwijd draait het op 30% hoogopgeleiden.Marges zijn beter.