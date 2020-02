Focus op cijfers en coronavirus op beurs Amsterdam

Een onderzoek dat vrijdag in het medische tijdschrift JAMA werd gepubliceerd, toonde aan dat 41% van de eerste 138 patiënten die in één ziekenhuis in Wuhan, China werden gediagnosticeerd, in dat ziekenhuis werden besmet.



Dit is groot nieuws. In gewoon Engels betekent dit dat bijna de helft van de eerste infecties in dit ziekenhuis zich binnen het ziekenhuis zelf lijkt te hebben verspreid.



Wat meer is, de meeste verspreiding lijkt niet het resultaat te zijn geweest van een zogenaamde "super-spreidingsgebeurtenis", waarbij een enkele patiënt een infectie op vele andere mensen overbrengt.







Hygiene is een belangrijk woord . Er wordt zo vaak opgehamerd Handen wassen en spullen steriliseren