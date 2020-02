Focus op cijfers en coronavirus op beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 1.456

AMSTERDAM (AFN) - De blik van beleggers in Amsterdam is deze week vooral gericht op een grote hoeveelheid resultaten van bekende namen als Randstad, ABN AMRO, Ahold Delhaize, Heineken, AkzoNobel, DSM, NN Group en Aegon. Daarnaast blijven de financiële markten nauwlettend de verdere ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen dat aan steeds meer mensen het leven kost.

Het virus dat in China is uitgebroken, heeft inmiddels meer mensenlevens geëist dan het SARS-virus in 2002 en 2003. In totaal heeft het coronavirus nu aan meer dan achthonderd mensen het leven gekost. Vrijwel alle doden vielen in China. In heel China zijn tot nog toe ruim 37.000 gevallen geregistreerd sinds het virus in december opdook in de stad Wuhan. De Federal Reserve waarschuwde vrijdag nog voor de impact van het coronavirus op de Amerikaanse economie.

De grootste cijferdrukte op Beursplein 5 is op woensdag en donderdag. Andere fondsen op het Damrak die deze week de boeken openen zijn onder meer tankopslagbedrijf Vopak, vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (URW), beursexploitant Euronext, advies- en ingenieursbureau Arcadis, automatiseerder Ordina, informatieleverancier RELX, bouwer VolkerWessels, detacheerder Brunel, maaltijdbestelsite Takeaway.com en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore.

Ook in de rest van Europa is de agenda goed gevuld met cijfers, waaronder autoconcern Daimler, reisorganisatie TUI, levensmiddelenproducent Nestlé, staal- en industrieconcern Thyssenkrupp, vliegtuigbouwer Airbus, autofabrikant Renault, drankbedrijf Pernod Ricard en financieel dienstverleners als Crédit Agricole, Commerzbank en Barclays. In de Verenigde Staten gaat het om bijvoorbeeld de fabrikant van netwerksystemen Cisco Systems, frisdrank- en snackproducent PepsiCo, levensmiddelenonderneming Kraft Heinz, chipbedrijf Nvidia en speelgoedmaker Hasbro.

Op macro-economisch gebied staan er ook behoorlijk wat publicaties op de rol, met onder meer cijfers over de economische groei en industriële productie in de eurozone, plus gegevens over de Britse en Duitse economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt informatie over de inflatie, winkelverkopen en de economische groei. Uit de VS komt data over onder andere inflatie, detailhandelsverkopen, industriële productie en het consumentenvertrouwen.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 616,46 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 955,43 punten. Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. Op Wall Street waren minnen tot 0,9 procent te zien.