153 buitenlandse bedrijven naar Amsterdam

Dat is dus het resultaat van dat domme,misselijk makende brexit gebeuren,gezonde,veel belovende bedrijven lopen weg,nu dus naar de plaats,waar de vrouw vandaan kwam die mij het leven schonk,helaas is zij en ook haar broers en zussen er niet meer,dat waren van die mooie onvervalste amsterdammers.

Helaas zitten niet alleen in engeland van die stommelingen,in amerika zit er nog 1,die je gerust het toppunt van stommiteit kunt noemen,hij presteerd het toch maar weer om opnieuw zand in de onderhandelings machine met china te gooien hij denkt nog steeds dat,dat het meest sublieme smeermiddel is.

Voor mij betekende dat,dat mijn toppers,direkt downkoorts kregen,zowel chip,alsook metaal kregen zware klappen.

1 lichtpuntje is,dat door de enorme problemen in brazilie,de prijzen bij Dalm,heel leuk opveren.er is een giga vraag naar de olde metals ontstaan,daar heb ik dus weer leuk geluk bij.

Trumpje heeft zijn muurtje netjes in de puinpoeier gedraait,eerst zorgde hij er voor,dat de democraten,heel stevig hun hakken in het zand zetten en als hij het dan niet kan winnen,vraagt hij om medewerking,hoe handig!!

Trouwers,zal het geen gaza muurtje worden,als ze er niet over kunnen,dan gaan ze er wel onderdoor,hij kan beter die miljarden in hun thuisland investeren,dan blijven ze daar gewoon!!

Vandaag,opnieuw dom gaan doen,spitten,hoe meer gas ik geef,hoe meer ik achteruit boer.

Morgen op bezoek bij die HEERE,die in Zijn Woord zegt;wend u naar Mij toe,alle gij einden der aarde en word behouden,want Ik ben God en niemand meer!!

Maandag hopen dat trumpje eindelijk eens inziet,dat het harmonie model 10x beter werkt dan het conflikt model,dan word het weer lente in amsterdam,Sjaloom!!!