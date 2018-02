Olieprijzen zeer sterk omlaag

quote: gyrolando schreef op 10 feb 2018 om 14:02:

hoofddoekjes en ambtenaren salarissen. [...]En dit geldt sluizen we door naar zuid Europa, moslims , turken,hoofddoekjes en ambtenaren salarissen.

Ik woon in zuid-Europa dus maak het ajb direct over op mijn bankrekening want het komt NIET aan!!! Ik wil best een hoofddoekje opdoen hoor, maar maak het eerst even over graag.En nu serieus: olie is niet zo hard aan het zakken als het lijkt, olie noteert in USD en die is in waarde toegenomen, logisch dat olie in een duurdere USD dus een lagere waarde heeft. Olie en de EUR-USD gaan vaak samen, in euro's uitgedrukt is olie lang niet zo bewegelijk.