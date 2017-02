Wall Street kleurt groen

Gepubliceerd op | Views: 368

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie eensgezind op winst. Beleggers op Wall Street verwerkten een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Vooral het stevige verlies van Twitter viel daarbij op. Het bedrijf werd door beleggers afgestraft voor tegenvallende cijfers.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent in de plus op 20.189 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent op 2307 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 5714 punten.

Twitter verloor bijna 11 procent aan beurswaarde. Het techbedrijf blijf grote moeite houden om adverteerders te lokken. Twitter zag de omzet in het afgelopen kwartaal amper stijgen, terwijl een groter verlies werd geleden dan een jaar eerder.

Viacom

Verder viel vooral de winst van Viacom op. Het moederconcern van onder meer MTV en filmstudio Paramount wist met zijn resultaten de verwachtingen van analisten te overtreffen. Beleggers zetten het aandeel daarop 3 procent hoger.

Coca-Cola leverde 2,5 procent in. De frisdrankproducent bleef last houden van de relatief dure dollar, die de opbrengsten in andere landen drukte. In eigen land ging het Coca-Cola wel voor de wind.

Kellog

Kellogg, onder meer bekend van de onbijtgranen zag de vergelijkbare winst hoger uitvallen dan waar kenners rekening mee hielden. Het aandeel won bijna 4 procent. Ook Pizza Hut-moeder Yum (plus 1,6 procent) werd beloond voor zijn resultaten.

Vliegtuigmaker Boeing won 0,7 procent na een grote bestelling van luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines. Met de order van tientallen toetellen is op basis van de meest recente prijslijst van de vliegtuigfabrikant een totaalbedrag van 13,8 miljard dollar gemoeid.

Uitkeringsaanvragen

Verder werd bekend dat het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen vorige week licht daalde. De cijfers waren positiever dan verwacht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,4 procent tot 53,07 dollar en Brent won 1 procent tot 55,68 dollar per vat. De euro noteerde op 1,0653 dollar, tegen 1,0667 dollar bij het Europese slot woensdag.