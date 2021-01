Vluchten naar Madrid geannuleerd om sneeuwval

AMSTERDAM (ANP) - Vanwege de hevige sneeuwval zijn vluchten van en naar Madrid geannuleerd. Ook vanaf Schiphol zijn vluchten naar de Spaanse hoofdstad uit het vluchtschema gehaald. Op zaterdag stonden volgens de site van de luchthaven nabij Amsterdam twee vertrekken gepland.

Volgens de Spaanse luchthavenbeheerder Aena blijft de Madrileense luchthaven de hele zaterdag gesloten. Op vrijdag werden ook al meer dan vijftig vluchten geannuleerd of omgeleid. De sneeuwval zit ook de treindienstverlening van en naar Madrid dwars. Ook de voetbalwedstrijd van Atlético Madrid gaat vanwege de weersomstandigheden niet door.

De sneeuwval in de regio Madrid is de hevigste in tientallen jaren. In de stad zelf zijn ook busdiensten opgeschort. Een speciale militaire eenheid is ingezet om gestrande bestuurders van voertuigen die vastzitten in de sneeuw bij te staan. Scholen en universiteiten in de door de zware sneeuwval getroffen gebieden blijven de komende dagen dicht, zo werd eerder gemeld.

De koudegolf in Spanje heeft ondertussen de prijzen voor aardgas in het land naar recordhoogte geduwd. Het land is een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Spanje telt het grootste aantal terminals voor lng in Europa.