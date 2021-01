Turkije begint antidumpingzaak tegen EU en Zuid-Korea

Wijd en breed het beste is het als er een gelijk speelveld voor allen is, dan blijven de topbedrijven vanzelf over, arcelor deed het van de week weer prima, +7,52% na diverse koop aanbevelingen, het kleine rvs broertje aperam deed het nog beter, die ging voor een + van 9,34%, slim beleggen gaf trouwers een koop aanbeveling voor heel de zwaar beproefde grondstoffen sektor en ;super belangrijk;bij Dalm staan de metalen op strong buy, het was met het nieuwe jaar direkt feest, weer leuke plussen op de oude metalen borden!!

Het aexje starte met +1,3% ik vloerde hem moeiteloos, mijn goede begin kwam uit op ruim 5%, topscoorder was van de week shelletje, overtuigend op de 1e plaats in het aexje,volgens mij komt dat door dat ze brandstof leveren aan mercedes, die first man in de formule 1, vanmorgen stond er nog een dikke shell plugger in de telegraaf; nederland boekt massaal vlieg vakanties naar het buitenland voor komende zomer, die kerosine karren van shell gaan straks in post nl regeling rijden; op 100% van hun capaciteit!!

Over post nl gesproken; hij was bij mij de laagste stijger, maar pluste altijd nog 3,41%, het lijkt er op dat de ketel opgestookt gaat worden tot 16 ato, dan zal je eens zien hoe hij met luide klappen voorwaarts gaat snellen, temeer daar het corona weer blijkbaar super gunstig voor tante Pos blijft!!

De chipjes hadden wel even last van Trumpiaanse stuiptrekkingen,maar schakelden gisteren opnieuw naar de hoogste versnelling, 5g met alles daar om heen gaat de chiphonger naar enorme hoogte laten stijgen!!

Vanmorgen eerst een kleine renovatie aan mijn heerlijke speksteenhaard moeten uitvoeren,de luchtbuis voor de secundaire verbranding was zo goed als bezweken bij zijn werk in het heetste deel van de kachel en als echte klimaatman wil je natuurlijk het onverbrande gas van de 1e verbranding alsnog met verse zuurstof verbranden met een dubbel resultaat; vele malen schoner rookgas+ 2/3 meer warmte!!

Morgen mogen we weer opgaan onder dat heerlijke warme schatrijk makende WOORD,ik verheug me nu al op de heerlijke gloed, die, die BRON van liefde uitstraalt!!

Maandag hoop ik dat het capitol stof weer geheel gaat liggen, het AD is daar nog niet gerust op, je kunt van die piktol alles verwachten, ik denk dat de kruitdamp nu wel op gaat trekken omdat heel sociaal amerika afstand neemt van Trumpio, ook veel partijgenoten,toch wel heel jammer, dat deze vriend van Israel op deze jammerlijke wijze ook deze vriendschap in de puin laat lopen!! SJALOOM!!!