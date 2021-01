Rijke Trump-donateurs hullen zich veelal in stilzwijgen

NEW YORK (ANP) - Verscheidene miljardairs die zich eerder met vele dollars achter de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump schaarden, voelen zich veelal niet geroepen om te reageren op de recente gebeurtenissen in Washington. Dat blijkt uit een rondgang onder de donateurs door persbureau Bloomberg.

Uitgesproken Trump-fans als investeerder Peter Thiel, een van de oprichters van betalingsbedrijf Pay Pal, Thomas Peterffy, die de leiding heeft bij handelaar Interactive Brokers en de New Yorkse vastgoedmagnaat Richard LeFrak weigerden commentaar. De Texaanse bankmagnaat Andy Beal zei niet te kunnen reageren omdat hij niet wist wat er gebeurd was. Ook gelooft hij de berichtgeving in de media niet.

Andere rijken die desgevraagd niet reageerden waren onder anderen olietycoon Harold Hamm, Richard en Liz Uihlien, eigenaars van zakelijk dienstverlener voor onder ander de scheepvaart Uline en hedgefondsmanager John Paulson. Ook Charles Dolan, wiens familie de Madison Square Garden-bedrijven bezit, reageerde niet. Volgens Bloomberg hebben maar een paar van de tientallen donateurs die om een reactie zijn gevraagd wel gereageerd.

Sinds de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers wordt de roep om zijn onmiddellijke afzetting steeds luider. Door de onrusten kwamen vijf mensen om het leven. Meerdere Democraten beschuldigen Trump ervan de menigte te hebben aangezet tot geweld.

Uitspreken tegen geweld

Enkele aanhangers van Trump spraken zich wel uit tegen het geweld. Oprichter van investeerder Blackstone Stephan Schwarzman, de grootste geldschieter van de herverkiezingscampagne van Trump, noemde de bestorming van het Capitool een belediging van de democratische waarden van de VS. Hij zie geschokt te zijn door de poging van de menigte om de grondwet te ondermijnen. Hij noemde andermaal de verkiezingsuitslag van november "zeer duidelijk" en riep op tot een vreedzame machtsoverdracht.

Ook miljardair Ronald Lauder, de voorzitter van Estee Lauder en Trump-donateur, veroordeelde de aanval op het Capitool. Hij zei onder meer de "schurken en criminelen" te veroordelen. Ook sprak hij ook schande van "het opwekken en aanzetten tot gewetenloos geweld". De naam Trump noemde hij evenwel niet. Ken Fischer van Fisher Investment noemde de gebeurtenissen 'ziekmakend".

Nelos Peltz, die eerder een inzamelingsactie voor de president organiseerde, zei in een gezamelijke verklaring met zijn twee mede-oprichters van Trian Fund Management dat ze "de inspanningen van Trump om de verkiezingsuitslag teniet te doen, veroordelen." Hij zei eerder tijdens een interview met CNBC spijt te hebben voor zijn eerder keuze voor Trump.