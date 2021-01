'Britten willen weer handel in Zwitserse aandelen vanuit Londen'

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk wil weer kunnen handelen in Zwitserse aandelen vanuit Londen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times wordt een wijziging van de regels deze week in het Britse parlement voorgesteld. Het zou een eerste belangrijke breuk zijn met het Europese beleid inzake financiële diensten sinds het einde van de brexitovergangsperiode.

De handel in aandelen van Zwitserse bedrijven mag sinds medio 2019 niet meer aangeboden of gefaciliteerd worden op beursplatformen in de Europese Unie. Die maatregel nam de Zwitserse overheid, nadat onderhandelingen over een handelsverdrag tussen het land en de Europese Unie op niets uitliepen. Wel gold een uitzondering van bepaalde effecten die zowel in Zürich als op andere Europese beurzen genoteerd zijn.

Zwitserland en de EU voerden jarenlang gesprekken over een samenwerkingsdeal, die een lappendeken aan andere akkoorden moest vervangen. Om druk op de stroeve gesprekken te zetten, besloot de EU de voortgang te koppelen aan de erkenning van de Zwitserse beurs, de SIX Swiss Exchange. Een akkoord werd niet bereikt en Brussel verbood daarop Europese banken en brokers om direct te handelen op de Zwitserse beurzen.

Dat de Britten nu geen onderdeel zijn van de Europese interne markt werd in de eerste dagen van dit jaar goed merkbaar in de Londense City. Dagelijks verschoof zo'n 6,5 miljard euro aan handel van Londen naar markten als Parijs en Amsterdam. Volgens de Financial Times was dat de eerste van een reeks brexitklappen die de City te wachten staat.

De Europese Unie heeft tot nu toe geweigerd het merendeel van de Britse regelgevingssystemen te erkennen als "gelijkwaardig" aan zijn eigen regelgeving. Volgens Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, zal dat standpunt waarschijnlijk niet snel zal veranderen.

De nauwere banden met Zwitserland zullen het verlies van de handel in EU-aandelen voor de Britten niet volledig goedmaken. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kwamen vorig jaar al overeen om hun banden op het gebied van financiële diensten te verdiepen op het moment dat de brexit was afgerond.

De handel in Zwitserse aandelen in Londen moet half februari weer mogelijk worden. Zwitserland heeft al aangegeven dat het snel met wetgeving komt vanuit zijn kant.