Opgelucht Wall Street sluit met records

Dikke duim van mij Lepre Chaun! Wordt een superjaar! Ik vul je aan; in november Amerikaanse verkiezingen ( dus Trump wil hoge beurskoersen), China 100 jaar viering ( moet dus een positief jaar zijn anders gezichtsverlies), lage rentes ( Die nog lang laag blijven ivm een overaanbod van geld en weinig vraag ernaar ivm vergrijzing, ontgroening etc), en natuurlijk TINA. There Is No Alternative for your money dan aandelen.