'Shell wil Amerikaanse raffinaderij verkopen'

NEW YORK (AFN) - Olie- en gasconcern Shell wil zijn olieraffinaderij in Anacortes, Washington, verkopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Er zou nog naar een mogelijk koper worden gezocht.

De raffinaderij, gelegen ten noorden van Seattle, kan ongeveer 144.000 vaten per dag aan ruwe olie verwerken. Shell zelf heeft nog niet op het bericht gereageerd. Het Brits-Nederlandse concern heeft eerder wel toegezegd in 2019 en 2020 meer dan 5 miljard dollar per jaar aan bezittingen van de hand te doen.