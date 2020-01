Franchisenemers Sandd slepen PostNL voor rechter

Waar hebben we het over. Ze mogen dankbaar zijn dat het technisch failliete Sandd is overgenomen en dat tegen een krankzinnige prijs. Bij geen overname was men zonder job komen te zitten. Het zijn de aandeelhouders van PostNl die met de gebakken peren zitten; met dank aan Herna Verhagen die haar tijd verdoet met bijklussen bij o.a. ING en niet bezig is met de herpositionering van PostNl.