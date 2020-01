Lakeman verliest kort geding van ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 2.107 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Financieel activist Pieter Lakeman heeft in een kort geding tegen ABN AMRO in het langslepende renteswapdossier aan het kortste eind getrokken. De door hem gevraagde voorzieningen zijn afgewezen omdat er volgens de rechter in Amsterdam geen sprake was van een spoedeisend belang. Zelf zegt Lakeman toch belangrijke informatie van de bank te hebben gekregen. En daar zou het hem in de zaak onder meer om te doen zijn geweest.

Lakeman treedt op namens tien mkb-bedrijven, die in totaal ruim 10 miljoen euro schade zouden hebben. Volgens de activist hield ABN AMRO eind vorig jaar nog doelbewust informatie achter om de "benadeling van de bedrijven te verhullen". Maar tijdens het kort geding kwam een deel van de informatie er toch, aldus Lakeman. "Het nu vrijgegeven materiaal is met het oog op schadeprocedures van groot belang", zegt hij. Daaruit zou blijken dat de swapcontracten van de tien ondernemers eind 2013 in totaal een negatieve waarde van ruim 2,7 miljoen euro hadden.

ABN AMRO betwist dat de bank toch nieuwe informatie heeft vrijgegeven. "De informatie die is verstrekt hadden de klanten eerder ook al", stelt een woordvoerder van het financiële concern.

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een tijd. Banken gingen enkele jaren geleden al akkoord met een grote compensatieregeling. Maar niet iedereen kan zich daarin vinden, vandaar dat hierover nog steeds rechtszaken lopen.