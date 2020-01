Achterban VNC stemt in met cao cabinepersoneel KLM

Gepubliceerd op | Views: 264 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - De leden van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hebben in meerderheid ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao bij KLM. Volgens de vakbond betekent dit dat de nieuwe cao voor het cabinepersoneel bij KLM getekend kan worden.

Aan het in december bereikte akkoord gingen maandenlange onderhandelingen vooraf. KLM hield uiteindelijk vast aan zijn loonbod van 7 procent. Ondanks dat dit door de bonden lange tijd als te mager werd bestempeld, gingen ze nu toch onder voorwaarden akkoord.

Afgesproken is dat de lonen in een periode van twee jaar en negen maanden in stapjes omhoog gaan. Verder blijft de winstdeling zoals die nu is en is de vrijwillige vertrekregeling aangepast. Ook is afgesproken dat alle medewerkers naar rato een eenmalige uitkering krijgen van 375 euro.

De achterban van FNV moet overigens nog stemmen over de gemaakte afspraken. Net als VNC heeft die bond het onderhandelingsresultaat positief voorgelegd aan zijn leden.