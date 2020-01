Wall Street gaat verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 260

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Op de financiële markten is er opluchting dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. President Donald Trump had woensdag verklaard geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 28.899 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3271 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 9210 punten.

Aan het handelsfront werd gemeld dat de Chinese vicepremier Liu He volgende week naar de Verenigde Staten reist om dan een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zal de handelsdelegatie van 13 tot en met 15 januari in de VS aanwezig zijn. Het is voor het eerst dat Peking bevestigt dat er een handtekening onder het akkoord komt.

Winkel- en warenhuisketens

Winkel- en warenhuisketens Macy's, J.C. Penney en Kohl's stonden in de belangstelling met minnen tot ruim 9 procent, na tegenvallende verkopen in de feestdagenperiode. Woninginrichter Bed Bath & Beyond leverde bijna 17 procent in onder druk van tegenvallende kwartaalcijfers en zwakkere vooruitzichten. Apple werd daarentegen 1,5 procent hoger gezet na cijfers van de Chinese overheid waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen op jaarbasis.

Ook waren er veel advieswijzigingen. Koffieketen Starbucks kreeg een adviesverhoging door Barclays en steeg bijna 2 procent. Mizuho plakte een koopadvies op chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) dat een kleine 3 procent steeg. Credit Suisse krikte het advies voor Coca-Cola op. De frisdrankfabrikant kreeg er dik 1 procent bij. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat ging bijna 5 procent omhoog dankzij een hoger beleggingsadvies van Jefferies.