Bestuurder Everts vertrekt bij AFM

AMSTERDAM (AFN) - Gerben Everts vertrekt als bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij blijft tot mei dit jaar lid van het bestuur. Daarna is vanwege zijn oriëntatie op de arbeidsmarkt een afkoelingsperiode van zes maanden van toepassing. Zijn tweede termijn eindigt in november 2020.

Everts kwam in 2011 in dienst bij de toezichthouder en werd een jaar later in het bestuur benoemd. Hij is binnen het bestuur onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkten, vermogensbeheer, accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven en de afdeling juridische zaken.