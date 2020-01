Shell mikt op groter marktaandeel in Mexico

Gepubliceerd op | Views: 481

MEXICO-STAD (AFN) - Olie- en gasconcern Shell wil een groter deel van de brandstoffenmarkt in Mexico bedienen. Benzinestations van het bedrijf moeten in het Latijns-Amerikaanse land een marktaandeel van 15 procent krijgen, tegenover de huidige 1 procent. Dat zegt Murray Fonseca, directeur voor downstream van Shell in Mexico, in een interview met persbureau Bloomberg.

"Als de omstandigheden gelijk blijven, wordt Mexico een van de belangrijkste gebieden voor ons", aldus Fonseca. Hij ziet vooral veel kansen om verschillende activiteiten in het land met elkaar te integreren.

De ambities van Shell komen op het moment dat de Mexicaanse regering eerdere hervormingen van de oliemarkt wil afzwakken. De linkse president Andrés Manuel López Obrador probeert zo de positie van staatsoliebedrijf Pemex te versterken. Dat kan volgens analisten buitenlandse investeringen in de oliesector dwars zitten, maar daar wil Fonseca niets van weten. "Wij willen niet terugkrabbelen. Integendeel, we zijn juist van plan meer te investeren in 2020 dan in 2019", zegt hij.

In totaal verwacht het oliebedrijf de komende tien jaar 1 miljard dollar te investeren in de uitbreidingsplannen. Met dat geld wil het concern onder andere zijn netwerk van tankstations in de komende vijf jaar uitbreiden tot 1500 locaties, tegenover de circa 200 pompstations nu.