Minder omzet Kohl's in feestdagenperiode

MENOMONEE FALLS (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse winkelketen Kohl's heeft de belangrijke feestdagenperiode afgesloten met minder omzet ten opzichte van een jaar eerder. De onderneming meldde in een handelsupdate een daling van de vergelijkbare winkelverkopen in november en december van 0,2 procent. Vooral bij specifieke artikelen voor vrouwen was volgens Kohl's sprake van zwakte.

De tegenvaller werkt volgens Kohl's door in het winstcijfer voor heel 2019. De onderneming rekende eerder op een winst per aandeel van 4,75 dollar tot 4,95 dollar. Dat zal volgens Kohl's nu eerder 4,75 dollar zijn dan 4,95 dollar. Deze winst is exclusief de impact van de kosten die zijn gemaakt voor het verbouwen of het sluiten van winkels in de eerste negen maanden van het jaar. Exacte jaarcijfers worden begin maart gepubliceerd.

De handelsupdate lijkt bij beleggers niet in goede aarde te vallen. In de voorbeurshandel op Wall Street verloor het aandeel Kohl's, dat ruim 1100 winkels heeft verdeeld over 49 Amerikaanse staten, stevig aan waarde.

Branchegenoten

Ook voor branchegenoten J.C. Penney en Macy's en L Brands lijken lagere openingen op de aandelenbeurs in New York in de maak. Zij zagen de vergelijkbare omzet in de feestdagenperiode eveneens lager uitvallen. Bij L Brands gold onder meer dat marketinginitiatieven voor lingeriemerk Victoria's Secret zich nog niet uitbetaalden. L Brands verlaagde daarop zijn winstraming voor 2019.

Van J.C. Penney is al wel bekend dat het bedrijf worstelt met zijn voorraadbeheer en mindere winkelbezoek door klanten. Ondanks de verkoopmin in de negen weken durende feestdagenperiode hield de winkelketen zijn verwachtingen voor heel 2019 in stand. Daarbij wordt onder meer uitgegaan van een positieve vrije kasstroom.