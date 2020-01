Vraag naar vliegreizen omhoog in november

Gepubliceerd op | Views: 242

GENÈVE (AFN) - De vraag naar vliegreizen is in november in een vergelijkbaar tempo gestegen als in oktober, met een plus van 3,3 procent op jaarbasis. Dat meldde luchtvaartbrancheorganisatie IATA.

De capaciteit ging in november met 1,8 procent omhoog en de bezettingsgraad steeg met 1,1 procentpunt tot 81,1 procent.

Volgens IATA-directeur Alexandre de Juniac ligt de groei wel onder het langjarige gemiddelde. Hij wijst daarbij op de aanhoudende invloed van de afzwakkende economische activiteit, de geopolitieke spanningen en andere factoren zoals stakingen in Europa. Het passagiersvervoer kan volgens De Juniac gaan aantrekken door de positieve ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront en tekenen van verbetering van het vertrouwen in het bedrijfsleven.