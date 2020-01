BofA verlaagt advies op ASML

quote: Kaspersky schreef op 9 jan 2020 om 10:52:

[...]

1) Zeer complexe EUV machines: dit klopt; het heeft een lange periode geduurd voordat de EUV ontwikkeld is. De machines zijn net uit hun luiers en moeten nog verder ontwikkelen.



2) De machines zullen steeds verder worden ontwikkeld. In de kwartaalcijfers komt niet naar voren dat ze anders beloond worden door huidige oneffenheden.



3) Ze hebben toeleverancier overgenomen/bezitten een deel van de toeleveranciers.



4) Klopt. Cyclische markt die net in een uptrend gekomen die historisch gezien meerdere jaren aanhoudt.



5) Het is geen defensief aandeel; dus macro en geopolitiek heeft invloed.

[...]1) Zeer complexe EUV machines: dit klopt; het heeft een lange periode geduurd voordat de EUV ontwikkeld is. De machines zijn net uit hun luiers en moeten nog verder ontwikkelen.2) De machines zullen steeds verder worden ontwikkeld. In de kwartaalcijfers komt niet naar voren dat ze anders beloond worden door huidige oneffenheden.3) Ze hebben toeleverancier overgenomen/bezitten een deel van de toeleveranciers.4) Klopt. Cyclische markt die net in een uptrend gekomen die historisch gezien meerdere jaren aanhoudt.5) Het is geen defensief aandeel; dus macro en geopolitiek heeft invloed.

Ja, het is idd een cyclische markt, maar investeringen in nieuwe technieken zijn giga en nemen meer tijd in beslag dan dat een recessie duurt. De ontwikkeling van EUV heeft meer dan 20 jaar geduurd, terwijl na de 2008 crisis sASML onder de 40 euro per aandeel stond. Ze zullen bij een nieuwe crisis misschien best wel weer veel kunnen inleveren.Maar belangrijk is dat ze met EUV geen concurrenten meer hebben. Met de oude immersion technology hebben de concurrenten van ASML al heel veel moeite, meerdere hebben toen de handdoek in de ring gegooid. Nu met EUV is ASML heer en meester in de lithografie machine wereld.FYI: toen Philips ASML op eigen benen zette in 1984 dacht men dat het een aflopende zaak was. Toen der tijd waren er tientallen bouwers van lithografische machines in de wereld. Anno 2020 is ASML de enige echte winnaar in de wereld!