BofA verlaagt advies op ASML

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van Bank of America (BofA) hebben hun advies op chipmachinemaker ASML verlaagd. Volgens de kenners is er momenteel geen reden om uit te gaan van een sterk oplopende koers.

Het advies ging van buy naar neutral. BofA blijft ASML bestempelen als een kwalitatief sterk bedrijf dat op termijn zal gaan profiteren van de vraag naar 5G-technologie. Verder zal het bedrijf de vruchten blijven plukken van zijn EUV-technologie terwijl de vraag naar geheugenchips zal verbeteren.

Tegen 2025 moet de winst per aandeel van ASML zijn verdubbeld ten opzichte van dit jaar. Maar gelet op stevig opgelopen koers de voorbije maanden is nog maar de vraag of er nog rek in het aandeel zit nu.

BofA verhoogde zijn koersdoel naar 292 euro. Het aandeel ASML stond donderdag omstreeks 09.55 uur 0,9 procent hoger op 273,15 euro.