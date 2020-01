Uniqlo-moeder geeft winstwaarschuwing

Gepubliceerd op | Views: 663

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Fast Retailing, het moederbedrijf van kledingketen Uniqlo, heeft zijn winstverwachting voor zijn gebroken boekjaar stevig verlaagd. De onderneming had last van geopolitieke spanningen in Azië. Zo werden Japanse producten in Zuid-Korea geboycot na een ruzie tussen de twee landen en zaten ook de protesten in Hongkong het bedrijf dwars.

Het modeconcern leunt al jaren op groei buiten Japan en dan met name in Azië om de zwakte in de thuismarkt te compenseren. In die thuismarkt is het eerste kwartaal van september tot en met november normaal gesproken een sterke periode, maar een zware typhoon, een stijging in de btw en een uitzonderlijk warme novembermaand zetten de verkopen in Japan onder druk.

Fast Retailing voorziet nu een winst van 245 miljard yen, ruim 2 miljard euro. Eerder ging het bedrijf uit van een winst van 275 miljard yen voor zijn boekjaar dat tot en met augustus loopt.