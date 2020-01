Aedifica zet uitrookprocedure in gang

Gepubliceerd op | Views: 447

BRUSSEL (AFN) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica zet een uitrookprocedure in gang om de resterende aandelen van de Finse branchegenoot Hoivatilat in handen te krijgen. Volgens het bedrijf is 95,9 procent van de stukken van de Finnen inmiddels aangemeld.

In november vorig jaar bracht Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod uit op alle aandelen van Hoivatilat via haar Finse dochtervennootschap Aureit Holding Oy1. De aanbiedingsperiode eindigde op 3 januari. Circa 90 procent van de aandelen is aangeboden. Verder heeft Aedifica zelf 5,9 procent van de aandelen aangekocht.

Om de resterende aandeelhouders de kans te geven alsnog het overnamebod te aanvaarden, start Aedifica een volgende aanbiedingsperiode van 13 januari tot en met 27 januari. Tegelijkertijd zal Aedifica een ‘squeeze-out’ starten en een aanvraag doen bij de beurs in Helsinki om de beursnotering van Hoivatilat te beëindigen.

Aedifica heeft naast Brussel ook een notering in Amsterdam.