WK Rugby geeft omzet cateraar Sodexo glans

MARSEILLE (AFN) - Cateraar Sodexo heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet behaald. Het bedrijf verdiende onder meer flink geld met het WK Rugby in Japan. Die extra opbrengsten compenseerden contractverliezen in de gezondheidszorg in Noord-Amerika.

Sodexo realiseerde een omzet van 6,1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 5,7 miljard euro. De groei op eigen kracht bedroeg 3,8 procent. Daarnaast droegen ook wisselkoerseffecten en andere externe factoren bij aan de stijging.

Volgens Sodexo blijft de situatie op de Noord-Amerikaanse markt ook de komende tijd uitdagend voor het bedrijf. Het bedrijf verwacht verder een positieve impact van de aanstaande Olympische Spelen van dit jaar in Tokio. Verder verwacht Sodexo het omzetverlies in Noord-Amerika te kunnen compenseren met groei in ontwikkelingslanden en een gestage vooruitgang in Europa. Al met al moet de groei op eigen kracht dit boekjaar uitkomen op 4 procent.