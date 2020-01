Omzet Fastned groeit hard

Gepubliceerd op | Views: 711

AMSTERDAM (AFN) - Fastned heeft de omzet in het vierde kwartaal flink opgevoerd. De uitbater van snellaadstations voor elektrische voertuigen zag de inkomsten meer dan verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. Winstcijfers gaf het bedrijf niet. Ook de geleverde elektriciteit liet een forse stijging zien. Het aantal actieve gebruikers steeg iets minder hard, maar die gebruikers laadden dus wel vaker bij het bedrijf.

De omzet van Fastned kwam in de laatste drie maanden van 2019 uit op 1,7 miljoen euro, een stijging van 150 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die omzet is meer dan de omzet van het bedrijf in heel 2018. De afgezette energie groeide met 157 procent naar ruim 2,9 Gigawattuur. Het aantal actieve klanten bedroeg 42.805 en dat was 139 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2018.