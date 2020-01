Productie Nederlandse industrie gedaald

Gepubliceerd op | Views: 453

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 1,3 procent lager dan in dezelfde maand in 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrijwel alle grote bedrijfsklassen binnen de industrie lieten krimp zien. Alleen in de machinebouw was sprake van groei. Ten opzichte van de voorgaande maand daalde de productie in november met 1,1 procent, terwijl de industriële productie van september op oktober nagenoeg gelijk bleef.