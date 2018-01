Bij mij bood iex premium,voor de zoveelste keer zijn diensten aan,maar ik heb daar helemaal geen zin in om de doodeenvoudige reden,dat ik niet in die analistenclub geloof en dat geldt niet alleen voor die iex heertjes maar voor alle cijfertjes goochelaars,eenvoudig weg om dat deze heertjes nog nooit geen vuile handen gehad hebben,ze missen gewoon de praktijk en daardoor voelen ze niet aan,hoe de markten draaien en of bedrijven daar goed in staan.

Een paar voorbeelden;voor de tweede keer zetten de experties arcelor op flop,vorig jaar helemaal mis,van het jaar waarschijnlijk nog erger,wat zeggen de praktijkmensen;vorig jaar stond bij Dalm ,het oudijzer op 8c de kilo,nu op 16c,wie staat 10x dichter bij het koersverloop en daarmee de markt,ik dacht wel heel zeker Dalm(is nog gratis ook,dat koersbord.

2e voorbeeld, 1 maand geleden voorspelden de goldman sachs analisten,dat besi zou blijven steken op 68€,zie daar opnieuw blindstaren op de prachtige winst die besi al gemaakt had,geen oog voor de gigantische vraag en ook niet voor het vakkundig inspelen daarop door besi,daarom heb ik geen enkele behoefte aan die buro specialisten,geef mij maar de mensen van de werkvloer die bekijken de situatie vele malen beter,voorlopig staat dat metaal floppertje weer prachtig groen en heeft besi mijn lievelingspsalm aangetikt,vaart wel!!!