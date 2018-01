Licht hogere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 467

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street hadden weinig richtinggevend nieuws voorhanden. Het is vooral wachten op het begin van het Amerikaanse cijferseizoen later deze week.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.356 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2753 punten en technologiegraadmeter Nasdaq opende een fractie in de plus, op 7158 punten.

Detailhandelaar Target kreeg er in de eerste handelsminuten bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Het winkelconcern verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar en kwam met meevallende omzetcijfers over de feestdagenperiode.

Daarnaast kon kabelaar Altice USA op aandacht rekenen. Het in Amsterdam genoteerde moederconcern Altice heeft aangekondigd zijn Amerikaanse dochteronderdeel af te splitsen. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA kan blijven groeien zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf. Het aandeel Altice USA ging in New York bijna 15 procent omhoog.