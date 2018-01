'Kleine winsten bij opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 772

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag licht hoger te openen met weinig richtinggevend nieuws. Het is vooral wachten op het begin van het Amerikaanse cijferseizoen later deze week.

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg. Er kwam nog wel een cijfer over het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS. Dat vertrouwen ging wat omlaag in december. Verder worden later op de dag nog gegevens gemeld over de vacatures in de VS.

Bij de bedrijven op Wall Street kan kabelaar Altice USA op aandacht rekenen. Het in Amsterdam genoteerde moederconcern Altice heeft aangekondigd zijn Amerikaanse dochteronderdeel af te splitsen. De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA kan blijven groeien zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.

Target

Ook detailhandelaar Target staat in de belangstelling. Het winkelconcern verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar en kwam met meevallende omzetcijfers over de feestdagenperiode. Voorbeurs staat het aandeel Target duidelijk in het groen.

De maker van sportkleding Under Armour lijkt een negatieve beursdag te krijgen vanwege een adviesverlaging door Susquehanna. Volgens de investeringsbank dreigt het merk steeds verder te verzwakken.

GoPro

De producent van actiecamera's GoPro kan opnieuw in beweging komen na het stevige koersverlies op maandag. GoPro kondigde aan te stoppen met drones en banen te gaan schrappen. Daarnaast zou het bedrijf JPMorgan hebben ingeschakeld om een verkoop van de gehele onderneming te onderzoeken.

De aandacht van beleggers zal verder uitgaan naar een speech van bestuurder Neel Kashkari van de Federal Reserve van Minneapolis. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het monetair beleid van de Fed.

De Amerikaanse effectenbeurzen bleven maandag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 25.283,00 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2747,71 punten. En technologiegraadmeter Nasdaq eindigde met een plus van 0,3 procent op 7157,39 punten.