Air Products neemt onderdeel over van Shell

Gepubliceerd op | Views: 766

LEHIGH VALLEY (AFN) - De Amerikaanse producent van industriële gassen Air Products neemt de activiteiten van Shell op het gebied van kolenvergassing over. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend.

Ook een portefeuille met patenten van de Nederlands-Britse energiereus is bij de verkoop inbegrepen. Financiële details over de transactie, die naar verwachting in de komende maanden wordt afgerond, zijn niet bekendgemaakt.