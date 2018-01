Airbus gaat meer toestellen in China maken

Gepubliceerd op | Views: 691 | Onderwerpen: China, luchtvaart

PARIJS (AFN) - De Europese vliegtuigmaker Airbus gaat meer van zijn toestellen in China in elkaar zetten. Daarvoor tekende het bedrijf dinsdag een overeenkomst in Tianjin, in het kielzog van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan China.

Door de nieuwe overeenkomst moeten op termijn per maand zes Airbus-toestellen van het type A320 van de band rollen in het Aziatische land. Nu zijn dat er nog vier. In 2019 moet de productie zijn opgevoerd tot vijf per maand. Een jaar later moeten dat er dus zes zijn.

Het tekenen van de overeenkomst ging vooralsnog niet gepaard met extra bestellingen voor de vliegtuigen. Kenners hadden daar in doorsnee wel op gerekend. Daarbij deden geruchten over de bestelling van circa honderd toestellen de ronde.