'Baidu-deal teken van vertrouwen in TomTom'

Er is altijd vertrouwen geweest in de kwaliteit en innovatie van de kaarten van tomtom. Er zijn geen betere op dit moment, punt. Probleem is geweest dat alle hebberige mensen alles gratis willen en google dat heeft aangeboden in de vorm van google maps. Kaartenmaker Here is voor een prikje verkocht, was 8 miljard en is voor 2 miljard verkocht als defensieve move door "thee Germans". Here zoekt nu allemaal investeerders omdat ze nog heel veel moeten investeren en daarom nemen andere partijen een belang. Mocht het niets worden dan zijn alleen zijn die investerende partijen de lul.

Anyway, analisten kijken alleen naar cijfertjes. Toch zijn er analisten die verder kijken naar de potentie en de toekomstige markt. HD map markt gaat enorm groeien de komende jaren en het wordt inderdaad een standaard iets!