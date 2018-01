Miljardenwinst voor centrale bank Zwitserland

Gepubliceerd op | Views: 740 | Onderwerpen: Zwitserland

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse centrale bank heeft 2017 afgesloten met een winst van 54 miljard frank (46 miljard euro). De SNB profiteerde vooral van eerdere investeringen in buitenlandse valuta die door de waardedaling van de eigen munt fors meer waar werden, zo meldde de SNB op basis van voorlopige cijfers.

De Zwitserse franc werd alom gezien als veilige haven in roerige tijden. Zeker de afgelopen jaren werd om die reden door investeerders volop geïnvesteerd in de valuta, wat er voor zorgde dat de waarde van de munt door het dak ging. Dit deed de Zwitserse economie geen goed. Daarop besloot de SNB de geldpers aan te zetten om de frank goedkoper te maken. Met de investeringen in vreemde valuta's waren miljarden gemoeid.

Het leeuwendeel van de winst, 49 miljard frank, kwam voor rekening van waardestijgingen van die buitenlandse valutareserves. Investeringen in goud droegen 3 miljard frank bij aan het totaal. Aandeelhouders van SNB kunnen het maximale dividend van 15 frank per aandeel tegemoet zien. Vooral openbare instellingen als lokale overheden en banken zijn aandeelhouder van de SNB. Ook circa 2000 particulieren hebben stukken in handen.