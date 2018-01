'Flow Traders zet belangrijke stap Azië'

Gepubliceerd op | Views: 1.021 | Onderwerpen: Azië

AMSTERDAM (AFN) - Met het openen van een kantoor in Hongkong zet Flow Traders een belangrijke stap in Azië. Volgens analisten van ING is Hongkong van groot belang voor een eventueel vervolg richting het vasteland van China, een belangrijke markt voor de handel in ETF's. Het kantoor opent nog in het lopende kwartaal zijn deuren, zo is de verwachting.

ING wijst andermaal op de moeilijke marktomstandigheden die Flow Traders vorig jaar jaar parten speelden. De beursintermediair komt begin februari met cijfers over het laatste kwartaal van 2017. Deze zullen volgens de bank beter zijn dan die van het derde kwartaal, toen volgens ING de bodem werd bereikt.

Het bedrijf is vooral gebaat bij schommelingen op de beurs. 2017 ging echter de boeken in als een relatief saai jaar. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal komt volgens ING uit op 10,7 miljoen euro. Dat is circa een kwart meer op kwartaalbasis.

ING handhaafde zijn hold-advies op Flow Traders met een koersdoel van 25 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreek 10.25 uur 1 procent hoger op 18,72 euro.