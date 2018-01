'Altice Europe kan verkocht worden'

@ kid, dat ben ik niet met je eens. Je kunt niet voorlopig blijven gokken met het aandeel Altice NV zonder veel risico.



Alleen degenen die op de peildatum/registratiedatum aandelen Altice NV hebben,

krijgen aandelen Altice USA.



Degenen die na de peildatum/registratiedatum nog gaan speculeren in het aandeel Altice NV, krijgen GEEN compensatie.



Dit betekent rekensommen maken, om in te schatten wat er van de huidige beurskoers Altice NV overblijft. Immers, het 67% Altice USA belang binnen de waardering van het Altice NV aandeel gaat verdwijnen in het 2e kwartaal.





Het venijn zit volgens mij in bladzijden 2, 4, 6, en 8 van het persbericht.

Het gaat daarbij om de volgende stukjes informatie op die bladzijden :



bladzijde 2, bovenaan.

Altice Technical Services USA dat nu nog onder Altice NV valt,

verdwijnt ook uit de waarde (en uit het bezit) van Altice NV.



bladzijde 4, de 4e alinea.

De herverdeling van aandelen Altice NV en Altice USA (vanaf de splitsing in Q2),

daar zitten mitsen en maren aan. De directie houdt zich het recht voor om op ieder denkbaar moment de verdeling van aandelen Altice USA te vertragen, te veranderen, of zelfs geheel in te trekken ...



bladzijde 6, het derde comment na de 3 bullets ;

"Lastly, (...)" Altice NV's International Wholesale Voice Business wordt ook nog eens uit Altice NV gepeuterd en verkocht.



bladzijde 8, laatste alinea.

Altice USA wordt belast met een extra schuldpositie van US $ 1,5 miljard

(waarvan $ 1 miljard tegen een mix van vaste en variabele rente, en $ 0,5 miljard uit een kredietlijn waarvan de rente niet genoemd wordt)

om tegen dezelfde waarde van $ 1,5 miljard dividend te kunnen betalen.





Voorlopige conclusies ;



1.

De volledige waarde van Altice USA in de beurskoers van Altice NV,

gaat verdwijnen uit de beurskoers, ergens in kwartaal 2.



2.

Er verdwijnen daarnaast nog 2 bedrijfsonderdelen uit de beurskoers van Altice NV.

Namelijk Altice Technical Services USA, en de International Wholesale Voice Business.



3.

De aandeelhouders in Altice NV krijgen aandelen Altice USA (pro rata),

maar de directie houdt zich het recht voor om deze belofte op enig nader moment te vertragen, te veranderen, of zelfs overboord te gooien.



4.

De beurskoers van Altice NV gaat een enorme opduvel krijgen ergens in kwartaal 2.



5.

De beurskoers van Altice USA gaat opgezadeld worden met een extra schuldpositie van $ 1,5 miljard.



6.

Er komen verschillende management teams voor de beide Altice groepen.



7.

Altice NV ontvangt voor € 900 miljoen aan USA dividend.

En betaalt daarna voor € 625 miljoen de Altice NV schuld deels mee af.

(er blijft € 275 miljoen op de balans staan)